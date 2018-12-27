Для поставщиков детского питания предложили повысить уровень добросовестности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ведомства предлагают повысить уровень добросовестности для поставщиков продуктов питания для детей, следует из законопроекта о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ), опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект, подготовленный Роспотребнадзором (соисполнителями являются Минфин, Минэкономразвития, ФАС и Минпросвещения), предусматривает, что заказчики продуктов для организации питания детей должны будут устанавливать дополнительные требования.

Речь идет о том, что заказчики в извещении о закупке должны будут устанавливать требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков информации не только о поставщике, но и об его учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа. Соответственно поставщики, не удовлетворяющие этому требованию, к участию в закупках питания допускаться не будут.