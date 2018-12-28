В Роспотребнадзоре предупредили собирающихся за рубеж россиян о болезнях

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует, если и отправляться на новогодние каникулы в зарубежные туры, то перед этим следует посоветоваться с врачом, поскольку там другой климат и выше опасность подхватить экзотическую болезнь.

"У кого-то здоровье очень крепкое и позволяет менять климатический пояс. У кого-то и приоритеты другие, кто-то и не хочет менять климатический пояс. Но мне кажется, по поводу выезда за рубеж, тем более со сменой климата, лучше советоваться с врачом, а по поводу вывоза детей - с педиатром, особенно если есть какие-то нарушения здоровья", - сказала Попова "Интерфаксу" в пятницу.

Она отметила, что в азиатских и южно- и центрально-американских странах высокие риски заболеть лихорадкой Денге, лихорадкой Цуцугамуши, лихорадкой Чикунгунья, а в Европе - корью.

Но вообще педиатры считают, что детей до 1,5-2 лет вывозить за пределы климатической зоны точно не стоит даже летом.

"В нашей стране много мест, где интересно зимой, и в Крыму, и в Сочи, и в Красноярске, который готовится к Универсиаде и выглядит очень неплохо. На мой взгляд, интереснее России в принципе ничего нет. Блистательные города сегодня в праздничном убранстве. Очень много гостей едет в Москву, и для Москвы это приятная, но все-таки большая нагрузка", - сказала главный государственный санитарный врач.

По ее словам, "массовые мероприятия - предмет особого нашего контроля".

Также Роспотребнадзор осуществляет "пристальный контроль за оборотом пищевых продуктов" и контролирует "ситуацию в столице, северной столице, Суздале, на родине Деда Мороза, на родине Снегурочки в Костроме, и в других местах, к которым есть туристический интерес".