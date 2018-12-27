Прокуратура добилась возбуждения дела в связи с исчезновением девушки и ее попутчика по BlaBlaCar

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - По требованию прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по факту вызвавшего широкий резонанс в соцсетях безвестного исчезновения молодой женщины и ее предполагаемого попутчика - пассажира сервиса BlaBlaCar.

"Мещанский межрайонный отдел СК России по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство) в связи с исчезновением 23 декабря 29-летней Ирины Ахматовой", - сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ряда интернет-ресурсов и некоторых СМИ, женщина ехала на своем автомобиле в Тулу и через BlaBlaCar нашла себе попутчика. Позже ее машину якобы обнаружили в Ярославле.

По некоторым данным, Ахматова - уроженка Тулы, но жила и работала в Москве в ТЦ "Тройка".

Исчезновение молодой женщины вызвало резонанс в соцсетях, а к ее поиску подключились добровольцы.

Сервис BlaBlaCar помогает в поиске попутчиков (водителей и пассажиров) для поездки на автомобиле с указанием маршрута и стоимости.