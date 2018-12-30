Возможный попутчик женщины, которая исчезла во время поездки в Тулу, задержан в Москве

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - По резонансному делу об исчезновении ехавшей вместе с попутчиком из Москвы в Тулу женщины задержан подозреваемый, сообщила в воскресенье представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, возможно причастный к безвестному исчезновению женщины", - сказала она.

"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. Следователи продолжают проводить поисковые мероприятия по установлению местонахождения женщины. Расследование уголовного дела продолжается", - отметила Иванова.

По данным следствия, 23 декабря 29-летняя женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы на личном автомобиле в Тулу. До настоящего времени местонахождение женщины не установлено. Установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области

По данным ряда СМИ, позже ее машину якобы обнаружили в Ярославле.

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова 27 декабря сообщила "Интерфаксу", что "Мещанский межрайонный отдел СК России по требованию прокуратуры возбудил уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство) в связи с исчезновением 23 декабря 29-летней Ирины Ахматовой".

По некоторым данным, Ахматова - уроженка Тулы, но жила и работала в Москве в ТЦ "Тройка".

Исчезновение молодой женщины вызвало резонанс в соцсетях, а к ее поиску подключились добровольцы.

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