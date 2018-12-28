Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию 282 статьи Уголовного кодекса РФ, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о статье, предусматривающей ответственность за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

В последнее время уголовные дела об оскорблении чувств верующих и распространении в интернете экстремистских высказываний - так называемые "дела о лайках и репостах" - стали все чаще попадать в поле зрения широкой общественности. В Кремле смягчение статьи 282 назвали борьбой с "проявлениями маразма".

Поправки в УК

Принятый закон предполагает, что уголовное наказание по статье 282 будет наступать лишь в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. В таком случае действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, будут наказываться штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей и лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее такое наказание было предусмотрено за первичное нарушение.

Закон оставляет без изменений предусмотренное в настоящее время в статье 282 наказание за подобные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения; организованной группой. В этом случае при первичном нарушении предусмотрен штраф от 300 тысяч до 600 тысяч рублей и от трех до шести лет тюрьмы.

Поправки в КоАП

Поправки в 282 статью УК РФ подготовлены одновременно с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В КоАП появится новая статья "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Она предусматривает наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток; для юридических лиц штраф составит от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Поправки будут иметь обратную силу - после вступления закона в силу будут отменены вступившие приговоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены.