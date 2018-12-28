Что случилось этой ночью: пятница, 28 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецпрокурор Мюллер получил улики о пребывании экс-адвоката Трампа в Праге. Вышки сотовой связи зафиксировали телефон Майкла Коэна, по словам CNN, в районе Праги в конце августа 2016 года. Также иностранные спецслужбы якобы передали спецпрокурору информацию о перехвате разговоров граждан России о пребывании Коэна в Праге. Коэн отрицает, что посещал чешскую столицу.

- Украинский министр заявил о санкциях против археологов за раскопки в Крыму. "Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму", - заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

- Владимир Путин подписал ранее одобренные Госдумой и Совфедом законопроекты. Президент РФ одобрил закон об отмене национального роуминга, который вступит в силу 1 июня 2019 года. Кроме того, частично декриминализована 282 статья УК РФ об экстремизме. А также спустя восемь лет после внесения в Госдуму подписан закон об ответственном обращении с животными.

- "Русал" избрал нового председателя совета директоров. Им стал Жан-Пьер Томас, сменивший на этом посту Маттиаса Варнинга. Томас вступит в должность 1 января.