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Прокурор Якутии выявил нарушения в колонии, где заключенные объявляли голодовку

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Прокурор Якутии Николай Пилипчук провел проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства и выявил нарушения в исправительной колонии №1 Якутска, где заключенные объявляли голодовку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки осуществлен обход общежитий осужденных, штрафного изолятора, медицинской части, столовой. Выявлены нарушения, связанные с материально-бытовым обеспечением осужденных, исполнением режимных требований.

"В учреждении допущены несвоевременное обеспечение осужденных вещевым довольствием, непринятие мер по получению индивидуальных программ реабилитации осужденных с ограниченными физическими возможностями и приобретению технических средств реабилитации, несоблюдение порядка привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечена недостаточность принимаемых мер по трудоустройству трудоспособных осужденных с целью возмещения ими вреда, причиненного потерпевшим. Обращено внимание на необходимость проведения капитального ремонта помещений.

По результатам проверки в адрес начальника УФСИН России по Якутии вынесено представление об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.

Ранее председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Марина Семенова сообщила агентству "Интерфакс", что восемь заключенных данной колонии отказались от еды, четверо из них зашили себе рты в знак протеста. Они требовали улучшить условия содержания и теплую одежду.

Для проверки исправительную колонию N1 посетили представители прокуратуры, Уполномоченный по правам человека и члены Общественной наблюдательной комиссии региона.

В свою очередь УФСИН Якутии опровергло заявление объявивших голодовку заключенных о тяжелых условиях пребывания. Температура воздуха в помещениях составляет 18-22 градуса, все осужденные обеспечены одеждой и постельными принадлежностями в полном объеме и в соответствии с климатическими условиями.

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Теги: Якутия

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