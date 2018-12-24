Начальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенных

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Руководство исправительной колонии номер 14 в Мордовии отстранено от обязанностей после внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), подтвердившей показания бывшей заключенной об изнурительном труде в учреждении, сообщил "Интерфаксу" замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Сегодня по итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все собранные материалы переданы в следственные органы", - сказал Максименко в понедельник "Интерфаксу".

По его словам, ранее в колонию была направлена внезапная проверка сотрудников центрального аппарата ведомства в связи с заявлением бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда.

"Эта информация полностью подтвердилась", - сказал Максименко.

По данным ФСИН, женщин заставляли работать с 7:00 до 1:00 - обшивать лично начальника колонии, его детей, а также его знакомых коммерсантов, которых он приводил в учреждение.

"При этом женщинам угрожали, что за малейший брак их посадят в карцер, лишат еды", - сказал замглавы ФСИН.

Он напомнил, что информация о рабском труде в этой колонии поступала и раньше - от осужденной участницы группы Pussy Riot Надежы Толоконниковой, однако проводимыми проверками видеоархива факты не находили подтверждения.

"Тогда было принято решение направить в колонию группу сотрудников центрального аппарата ФСИН для внезапной проверки, без предварительного уведомления руководства территориального органа", - сказал Максименко.

По его словам, когда московские специалисты приступили к изъятию видеоархива, "он у них на глазах стал уничтожаться из компьютерной сети колонии".

"Единственное, что они смогли сделать - это сорвать с груди одного из охранников видеорегистратор, а также изъять коробку с видеорегистраторами предыдущей смены. Информация с этих носителей подтвердила все сказанное бывшей осужденной", - сказал замдиректора ФСИН.

Он подчеркнул, что в связи с инцидентом "будет наказана вся вертикаль, вплоть до начальника регионального управления ФСИН".

В женской ИК-14 отбывала часть своего срока участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, приговоренная к двум годам заключения после панк-молебна в Храме Христа Спасителя. Она заявляла, что руководство колонии угрожало ей убийством за протест против нарушений прав заключенных, подвергавшихся, по словам Толоконниковой, физическому насилию и вынужденных постоянно работать сверхурочно. Однако тогда ФСИН никаких нарушения в ИК не обнаружила.