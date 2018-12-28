В Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников московского бюро "Би-би-си".

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря спросили, одобряют ли в Кремле подобную практику.

"Нет, мы с пониманием относимся. Мы понимаем, потому что то, что было сделано в Великобритании, - это абсолютно беспрецедентное (действие), не соответствующее цивилизованным нормам, не соответствующее вообще правилам отношения к средствам массовой информации, не соответствующее принципам свободы СМИ, а, главное, наносящее прямую угрозу безопасности этих самых физических лиц, которые работают в российском СМИ в Великобритании", - сказал Песков.

В данном случае, подчеркнул он, нельзя скрыть своего "возмущения, непонимания и осуждения". "То, что появилось здесь, - ну, а что же вы хотели? Мы хоть, как сказал Путин, и не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи, но это только мы в официальном плане", - сказал Песков.

Он напомнил, что российская сторона на самых разных уровнях высказывала свое непонимание и разочарование "в связи с тем, что творится сейчас в Великобритании в отношении журналистов "Спутника" и RT".

Ранее газета The Times опубликовала список сотрудников бюро Sputnik в Великобритании. Позднее на нескольких сайтах появились публикации с именами и фотографиями бюро Би-би-си в Москве.