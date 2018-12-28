Посол РФ в Великобритании предупредил о симметричном ответе в случае закрытия RT в Лондоне

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В случае закрытия британскими властями телеканала RT в Лондоне зеркальные меры будут приняты в отношении BBC в России, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Закрыть его сходу не могут, тем более что есть понимание, что если закроют RT здесь в Лондоне, то аналогичные меры будут приниматься в отношении BBC", - сказал Яковенко в интервью "России 24" (ВГТРК).

Ранее Роскомнадзор сообщил о начале проверки телеканала BBC World News, распространяемого на территории РФ, а также ресурсов BBC в интернете на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Ведомство отметило, что проверка связана с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом Russia Today правил вещания.