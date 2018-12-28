В Красноярске поставят спектакль о пожарных, тушивших ТЦ "Зимняя вишня"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пьесу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", написанную художественным руководителем красноярского "Театра на крыше" Валерией Березкиной, планируют поставить в одном из кемеровских театров, сообщила агентству "Интерфакс" автор пьесы.

"Уже собраны разные истории людей, которые имеют отношение к этой трагедии (пожаре в "Зимней вишне" - ИФ). Я их собирала с сентября по декабрь, ездила в Кемерово, сначала просто общалась с обычными горожанами, потом мы вышли на семьи погибших во время пожара, общались с женами и семьями пожарных, которые участвовали в тушении "Зимней вишни". Предварительно, уже есть интерес к этой пьесе у одного из крупных кемеровских театров - сделать по ней спектакль", - сообщила Березкина.

По ее словам, главная идея пьесы будет в том, чтобы рассказать истории пожарных и их семей, участвовавших в ликвидации пожара в кемеровском ТРЦ.

"Не хочется рассуждать о том, кто виноват в этом. Хочется художественными методами сказать о степени несправедливости, которая может существовать. Это показательный пример для нашей системы, что на скамье подсудимых оказались простые пожарные", - отметила худрук "Театра на крыше".

Пьеса, а также первая ее постановка должны быть готовы к 25 марта - годовщине трагедии в "Зимней вишне", сообщила Березкина.

"Надеюсь, это станет одним из поводов собрать людей, которые имеют отношение к трагедии, вместе. Мы с ними разговаривали, и им это нужно сейчас. Может быть, это для них станет таким сеансом психологическим", - сказала автор пьесы.