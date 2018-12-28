Житель Екатеринбурга осужден на 10 лет за мошенничество с таун-хаусами

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес заочный приговор местному жителю, который под видом строительства таун-хаусов похитил 16 млн рублей у заказчиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд признал мужчину виновным по части 2, части 3, части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к 10 годам колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на год и одиннадцать месяцев.

Установлено, что в 2012-2014 годах подсудимый размещал в интернете бесплатные объявления о продаже земельных участков и строительстве малоэтажных домов. С откликнувшимися на объявление людьми он заключал договоры, по которым должен был построить таун-хаусы.

Подсудимый создавал видимость стройки: возводил коробки домов, делал заземление и водоотведение, однако ни один из проектов не был завершен. При этом мужчина получал от заказчиков полную сумму оплаты по договору.

"В общей сумме ущерб, причиненный действиями подсудимого потерпевшим по уголовному делу, составил более 16 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед судебными прениями сторон обвиняемый, находившийся под подпиской о невыезде, скрылся, в настоящее время он объявлен в федеральный розыск.