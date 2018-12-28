Первый полет нового дальнего бомбардировщика Ту-22М3М прошел в Казани

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глубоко модернизированный дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М впервые поднялся в воздух, сообщил "Интерфаксу" военный источник.

"Сегодня на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК - ИФ) состоялся первый полет опытного Ту-22М3М. Он прошел штатно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, теперь самолету предстоит пройти заводские летные испытания, а после них - государственные совместные испытания (ГСИ).

Как сообщалось, 16 августа в Казани состоялась церемония выкатки и передачи первого опытного образца Ту-22М3М на этап наземных и летных испытаний.

Глава "Туполева" Александр Конюхов ранее сообщал "Интерфаксу", что в 2019 году начнется глубокая модернизация парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков в облик Ту-22М3М. Он отмечал, что решение об объеме первой партии строевых самолетов, подлежащих модернизации, будет принято Минобороны по результатам ГСИ.

По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, глубоко модернизированные строевые самолеты Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года.

"Работы, произведенные в рамках модернизации, по объему и трудоемкости сопоставимы с созданием нового самолета. В итоге мы получили авиационный комплекс со значительно расширенным боевым потенциалом - я имею в виду и повышение боевой эффективности, и увеличение боевого радиуса", - сказал Слюсарь в интервью "Интерфаксу".

"Ту-22М3М - реально новая машина, от предыдущей модификации остался только планер. В самолете установлен новый комплекс цифрового бортового радиоэлектронного оборудования, который в значительной степени унифицирован с Ту-160М, новая система радиоэлектронного противодействия, новый комплекс связи, новый локатор, новый комплекс обороны. Проведены доработки по планеру, позволяющие продлить назначенный срок службы самолета", - отметил президент ОАК.

Технические особенности

Ранее командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш заявил "Интерфаксу", что скорость и дальность полета нового бомбардировщика Ту-22М3М увеличены в результате модернизации.

"Мы на эти самолеты будем ставить новые двигатели модернизированные, которые, соответственно, более экономичны и позволят увеличить и дальность, и скорость, и улучшить характеристики", - заявил Кобылаш, отвечая на вопрос агентства о характеристиках глубоко модернизированного Ту-22М3М.

Кроме того, по данным источника агентства, на новые бомбардировщики Ту-22М3М будут установлены штанги дозаправки топливом в воздухе, что позволит значительно увеличить боевой радиус применения и дальность их полёта - она будет сопоставима со стратегическими ракетоносцами.

В настоящее время дальность полета строевого Ту-22М3 составляет до шести тысяч километров, тогда как у "стратегов" Ту-160 и Ту-95МС - от 12 до 15 тысяч километров.

По официальным данным, у России есть более ста ракетоносцев Ту-22М3. Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Самолеты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.