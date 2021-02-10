Два бомбардировщика РФ выполнили 5-часовой полет над Черным морем

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 пролетели над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 5 часов", - заявили в военном ведомстве в среду. Там добавили, что бомбардировщики сопровождали истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Ранее 6-й оперативный флот США сообщил, что два американских ракетных эсминца - USS Donald Cook ("Дональд Кук") и USS Porter ("Портер") в среду покинули акваторию Черного моря.

Американские корабли зашли Черное море в конце января. Как сообщал Национальный центр управления обороной РФ, их действия отслеживал Черноморский флот России.

Находящийся на вооружении ВКС РФ Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire). Он предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978 года он был запущен в серийное производство, которое прекращено в 1993 году. В настоящее время создается глубоко модернизированная версия этого самолета - Ту-22М3М.