Завершено следствие по делу о растрате против высокопоставленных чиновников Дагестана

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Завершено следствие по эпизодам растраты бюджетных средств на сумму 120 млн рублей, в которых обвиняются трое бывших руководителей Дагестана, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Завершено предварительное следствие по двум эпизодам хищения бюджетных средств, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Дагестана, в частности, по обвинению бывших врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, фигурантам вменяется хищение в форме растраты (ч.4 ст.160 УК РФ) денежных средств в сумме более 40 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на реконструкцию здания под временное содержание иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

"Также завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя председателя правительства республики Шамиля Исаева. Он обвиняется в совершении хищения в форме растраты денежных средств в сумме более 80 млн, выделенных из бюджета рублей на создание инженерной инфраструктуры туристической базы "Орлиное гнездо" Гунибского района", - сказала Петренко.

Она отметила, что в настоящее время обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, расследование по другим эпизодам преступной деятельности Гамидова и других лиц продолжается.

Гамидов, Исаев, Юсуфов и экс-министр образования и науки Дагестана Шахобас Шахов были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов, после чего их доставили в Москву, где суд санкционировал заключение под стражу всех четверых.