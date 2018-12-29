С нового года установлен запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ сообщила о двухлетнем запрете на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

"Установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных согласно закону к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Запрет на плановые проверки не распространяется на виды деятельности, отнесенные к определенным классам опасности, и на предпринимателей и юрлиц, подвергнутых административному наказанию за нарушение не более чем трехлетней давности.

Кроме того, мораторий не распространяется на плановые проверки в области радиационной безопасности, использования атомной энергии, защиты гостайны, федерального государственного пробирного надзора, внешнего качества работы аудиторских организаций, а также проверки по лицензируемым видам деятельности.