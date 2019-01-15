Главные новости
МоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфуда
Экономика

Медведев предложил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает упростить жизнь бизнесу с помощью "регуляторной гильотины", отказавшись к 1 февраля 2020 года от избыточных требований.

"Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований, прежде всего, в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор", - сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме во вторник.

"Это задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается - все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований", - отметил он.

По мнению премьера, в соответствии с таким механизмом к 1 февраля 2020 года "можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий".

Медведев в ходе выступления отметил, что до сих пор в России количество требований, предъявляемых к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. Он, отметил, что только устанавливающих требования нормативных актов - более 9000. "Многие эти требования создавались еще в советские времена, устарели не только морально, но и технологически, некоторые из них выглядят просто забавно, если бы они не содержали в себе такой ограничивающий потенциал и не создавали риски", - пояснил Медведев, приведя в пример санитарно-эпидемиологическое регулирование.

"Есть требование, оно сохраняется, к организациям общественного питания о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета, причем это дословно звучит таким образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто планирует заняться этим видом деятельности", - рассказал Медведев.

И таких абсурдных и странных требований предостаточно, заметил он.

По словам Медведева, есть хороший опыт МЧС, которое перешло на принципы "регуляторной гильотины" в сфере пожарной безопасности еще в 2008 году, когда был принят специальный технический регламент.

"Задача эта непростая, она весьма и весьма сложна. Я вчера перед нашим форумом собирал совещание, собирал всех руководителей контрольных и надзорных органов - они все высказались в пользу того, что на это пойти можно. Но с предварительной подготовкой и с понимаем того, какой массив законодательства должен остаться. Поэтому нужно будет создать специальную "дорожную карту", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что на выходе необходимо будет получить современные нормы, которые будут понятны как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. "Ну, а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена на решение и задач безопасности потребителей, и на ускорение экономического роста", - отметил Медведев.

Он пообещал дать поручение аппарату правительства подготовить "дорожную карту" для обеспечения этой работы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Медведев

Новости по теме

Экономика
Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
 Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
 Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"
Соответствующее письмо он направил в немецкие компании, которые участвуют в проектеПодробнее
"Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей"Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей
В прошлом году аэропорт обслужил почти 46 млн пассажировПодробнее
 Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублейФонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей
На финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублейПодробнее
 Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю
Это может привести к замедлению темпа роста ВВП, который рискует оказаться ниже обещанных Трампом 3%Подробнее
 Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабряЦена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря
Рост цен продолжается десятую сессию подрядПодробнее
 Трамп отказался от участия в Давосском форумеТрамп отказался от участия в Давосском форуме
Причиной этого решения президент США назвал неуступчивость демократов в вопросе строительства стены на границе с МексикойПодробнее
 В 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйцаВ 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйца
Росстат уточнил оценку инфляции в РФ за прошедший год, повысив ее до 4,3%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото
14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаВ РоссииРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поискеВ миреВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУЭкономикаСилуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"

Шансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нет

Шансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нетВ результате ЧП погибли два человека, судьба еще трех остается неизвестной Подробнее

Рогозин запретил отвлекать экипаж МКС просьбами о записи поздравлений

Астрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыру

Астрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыруУченые предполагают, что им удалось обнаружить новый способ "питания" черных дыр Подробнее

Поджигателем здания в Киево-Печерской лавре оказался бомж

Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин проекта "Кортеж"

Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год

Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годГлава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджета Подробнее

Источник сообщил о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

Генпрокуратура потребует взыскать с Шестуна имущество на 10 млрд рублей

Экс-главе Серпуховского района принадлежит более 670 объектов недвижимости, утверждает ведомство Подробнее

Минкультуры оштрафует создателей фильма о зарождении футбола в России за срыв сроков

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 16 января

В Тверской области осудили трех мужчин, подложивших под поезд холодильник с кирпичами

В пострадавшем доме в Шахтах нашли спрятавшуюся в шкафу кошку

Российско-американские консультации по ДРСМД начались в Женеве

Власти Китая рекомендовали сотрудникам госкорпораций воздержаться от поездок в США

Минсельхоз решил возобновить продажу зерна из госфонда на будущей неделе

Ферганская улица в Москве перекрыта из-за просевшего грунта

Требования клиентов "Жемчужной реки" многократно превысили размер страхового лимита

Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро

Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроАвария случилась во время строительства второго вестибюля станции "Окружная" Подробнее

Двое рабочих погибли в Подмосковье на территории бывшего станкозавода

В Калуге осудили многодетную мать, утопившую свою новорожденную дочь

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');