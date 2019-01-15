Медведев предложил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает упростить жизнь бизнесу с помощью "регуляторной гильотины", отказавшись к 1 февраля 2020 года от избыточных требований.

"Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований, прежде всего, в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор", - сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме во вторник.

"Это задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается - все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований", - отметил он.

По мнению премьера, в соответствии с таким механизмом к 1 февраля 2020 года "можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий".

Медведев в ходе выступления отметил, что до сих пор в России количество требований, предъявляемых к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. Он, отметил, что только устанавливающих требования нормативных актов - более 9000. "Многие эти требования создавались еще в советские времена, устарели не только морально, но и технологически, некоторые из них выглядят просто забавно, если бы они не содержали в себе такой ограничивающий потенциал и не создавали риски", - пояснил Медведев, приведя в пример санитарно-эпидемиологическое регулирование.

"Есть требование, оно сохраняется, к организациям общественного питания о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета, причем это дословно звучит таким образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто планирует заняться этим видом деятельности", - рассказал Медведев.

И таких абсурдных и странных требований предостаточно, заметил он.

По словам Медведева, есть хороший опыт МЧС, которое перешло на принципы "регуляторной гильотины" в сфере пожарной безопасности еще в 2008 году, когда был принят специальный технический регламент.

"Задача эта непростая, она весьма и весьма сложна. Я вчера перед нашим форумом собирал совещание, собирал всех руководителей контрольных и надзорных органов - они все высказались в пользу того, что на это пойти можно. Но с предварительной подготовкой и с понимаем того, какой массив законодательства должен остаться. Поэтому нужно будет создать специальную "дорожную карту", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что на выходе необходимо будет получить современные нормы, которые будут понятны как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. "Ну, а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена на решение и задач безопасности потребителей, и на ускорение экономического роста", - отметил Медведев.

Он пообещал дать поручение аппарату правительства подготовить "дорожную карту" для обеспечения этой работы.