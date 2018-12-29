Националист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганство

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы признал лидера националистического движения "Реструкт" Максима Марцинкевича (известного по прозвищу Тесак) виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве.

"Приговором суда Марцинкевич признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 гг. Марцинкевич совместно с другими лицами, будучи участниками движения "Реструкт", совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших подвергали избиению, завладевали их имуществом, а для унижения публично обливали красящими веществами.

Наименьшее наказание - два года 11 месяцев - получила Елизавета Симонова (по прозвищу Лютая), которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней.

К восьми и шести годам колонии общего режима приговорены соответственно двое лидеров движения - Евдоким Князев и Михаил Шаланкевич.

"Судом частично удовлетворены исковые требования потерпевшего Алышова о взыскании с Шельдяшова Д.И. морального вреда в размере 500 тысяч рублей, с Шанкина А.С. - 100 тысяч руб. Также удовлетворены гражданские иски Мухтарова Х.А. по котором с Марцинкевича и с Е.Князева солидарно взыскан материальный ущерб 7 тысяч 110 рублей и моральный ущерб 30 тысяч рублей", - уточнила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

Также суд взыскал солидарно с Симоновой и Шаланкевича 1,9 тысяч рублей материального и 30 тысяч рублей морального вреда.

Это повторное рассмотрение уголовного дела в отношении участников националистической группировки.

Бабушкинский суд Москвы 27 июня 2017 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Также в колонию должны были отправиться и другие подсудимые по делу. Однако позже Мосгорсуд отменил приговор и направил материалы на новое рассмотрение.

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм (статья 282 УК РФ) - в 2007-м, в 2009-м и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено 3,5 годалишения свободы, по третьему - 2 года и 10 месяцев.