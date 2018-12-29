Строительство ж/д подходов к Керченскому мосту подорожает почти на 3 млрд рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма возрастет на 2,96 млрд рублей - до 19,9 млрд рублей, следует из распоряжения правительства России.

"Слова "16 947,2 млн рублей" заменить словами "19 907 207 492 рубля", - говорится в документе от 27 декабря, опубликованном на сайте publication.pravo.gov.ru.

Соответствующие изменения вносятся в распоряжение Кабмина РФ от 26 января 2017 года N101-р.

Как сообщалось, этим документом правительство России определило ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга единственным исполнителем работ по строительству ж/д подходов к мосту со стороны Крыма.

Финансирование предусмотрено в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.

СГМ и Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) РФ заключили контракт на проект, сообщало министерство транспорта РФ в апреле 2017 года.

Строительство предполагает прокладку по территории Крыма 18-километровой ветки, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой. Линия будет двухпутной, неэлектрифицированной, с возможностью электрификации в будущем.

Помимо самих путей, предусмотрено строительство специальных эксплуатационных строений, будет проложен тоннель, реконструирована станция Багерово, оборудован парк станции Керчь-Южная, а также организованы базы дислокации пожарных и восстановительных поездов.

Начало временной эксплуатации железнодорожной ветки намечено на 1 августа 2019 года, завершение работ и сдача объекта в постоянную эксплуатацию - 1 декабря 2019 года.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.