МЧС предупредило об ухудшении погоды в Крыму

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы и 31 декабря в Крыму, объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.

"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 30 декабря, ночью и утром 31 декабря на южном берегу Крыма и в горах ожидается сильный дождь со снегом, в горах - сильный снег; местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям полуострова не оставлять автомобили возле больших деревьев и держаться на улице подальше от рекламных вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи.