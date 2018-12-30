При посольстве РФ в Турции построят храм в память об Андрее Карлове

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Православная церковь будет построена на территории посольства России в Анкаре, сообщил "Интерфаксу" в субботу священник Георгий Сергеев, и.о. настоятеля русского храма Константина и Елены в Стамбуле.

"Храм будет возведён в память о погибшем после, Герое России Андрее Карлове при активном участии нынешнего посла Алексея Ерхова", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, эта инициатива была озвучена еще самим Карловым и ныне будет иметь особое значение в связи с необходимостью пастырской заботы о мирянах Русской православной церкви, которые после ее разрыва с Константинополем не могут причащаться в храмах Турции, находящихся в ведении патриарха Варфоломея.

"Реализация данного проекта имеет огромное значение, так как это будет первый храм Московского патриархата, построенный в азиатской части Турции, и наши соотечественники, во множестве проживающие в Анкаре, получат возможность духовного и пастырского окормления", - сказал священник.

23 декабря, после литургии в российском посольстве в Анкаре, отец Георгий также упомянул о заботе патриарха Кирилла относительно скорейшего начала работ по строительству храма на территории посольства.

В настоящее время идет процесс согласования и утверждения проекта. Храм будет располагаться на территории посольства. Площадь храмового строения небольшая и предположительно рассчитана на 100-150 человек. Архитектурные формы и убранство будущей церкви станут известны после утверждения проекта.

До сих пор в Турции был только один русский храм - построенная в 1832 году историческая церковь Константина и Елены на территории летней резиденции генконсульства России в Стамбуле. Полтора месяца назад отец Георгий был откомандирован в Турцию для совершения в этой церкви регулярных богослужений.