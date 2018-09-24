Убийца посла Карлова в день покушения посетил больницу и оформил больничный

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Стрелявший в российского посла в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ в день убийства посетил больницу, где оформил официальный больничный. Об этом сообщила в понедельник газета Hurriyet со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные по расследованию.

Издание получило доступ к серии фотографий с камер видеонаблюдения, на которых фигурирует Алтынташ. Снимки сделаны, в частности, утром 19 декабря 2016 года - примерно за 10 часов до убийства.

На части фотографий он запечатлен при посещении больницы в Анкаре. На них мужчина выходит из здания медицинского учреждения с листом в руке.

По словам врача, который давал показания по этому делу, утром 19 декабря 2016 года Алтынташу "поставили диагноз, связанный с диареей", в результате он получил больничный, который позволял ему пропустить один рабочий день на работу.

Другая часть снимков указывает на то, что днем этого же дня он отправился в отель, где заранее забронировал номер. Затем он покинул отель и отправился на открытие фотовыставки, где и совершил убийство Карлова.

Hurriyet также отмечает, что на прошлой неделе турецкие власти представили российской делегации, которая посетила Анкару, последние данные по расследованию убийства российского посла.

Нападение на российского посла было совершено 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Стрелявший 22-летний полицейский Алтынташ выкрикивал обвинения в адрес России, касающиеся политики страны в Сирии. Напавший был застрелен спецназом, а МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

При этом, турецкие СМИ тогда отмечали, что в момент нападения Алтынташ не находился при исполнении обязанностей.

Ранее прокуратура Анкары сообщала, что Алтынташ лично знал Фетхуллаха Гюлена - лидера движения FETO, которого власти Турции обвиняют в причастности к попытке государственного переворота.