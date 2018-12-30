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Российская армия в Арктике получила ЗРС С-400 "Триумф" и комплексы "Панцирь-С"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения ПВО российской армии в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктике получили в уходящем году зенитные ракетные комплексы (ЗРС) С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2018 году ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе", - сообщили в Минобороны РФ.

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Теги: Минобороны, С-400
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