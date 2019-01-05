Минобороны реконструировало 19 аэродромов в Арктике за последние несколько лет

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Военные реконструировали почти двадцать аэродромов в Арктике за последние несколько лет, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны России.

"За последние годы проведена реконструкция 19 аэродромов. Продолжается строительство уникальных всепогодных аэродромов на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и на острове Котельный архипелага Новосибирские острова", - сообщили в департаменте.

По его данным, с 2014 года в Арктике военные строители "ввели в эксплуатацию более 545 объектов площадью свыше 710 тысяч квадратных метров".

Всего в данный момент, количество одновременно строящихся военных объектов по всей России превышает 3,5 зданий и сооружений. Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры Сил и средств ядерного сдерживания.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что якутском порту Тикси ведется строительство базы ПВО Северного флота. По словам командующего флота Николая Евменова, в 2018 году в Арктике планировалось развернуть новую дивизию ПВО.