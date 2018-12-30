Около тонны контрафактной черной икры изъято в Подмосковье и Тверской области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в Московской и Тверской областях в преддверии новогодних праздников изъяла из оборота более 900 кг контрафактной черной икры, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МВД по Москве.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и молекулярно-генетического анализа полицейскими установлено, что черная икра, реализованная злоумышленниками, является продуктом гибрида калуги и амурского осетра, который в природе не встречается. Информацией на этикетке покупателя намеренно вводили в заблуждение, указывая, что продукция произведена по старинному астраханскому рецепту. Фасовка икорной продукции осуществлялась в Тверской области, затем поставлялась в элитные продуктовые магазины столицы", - говорится в сообщении.

По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, стоимость изъятой и снятой с реализации в магазинах контрафактной икры составила более 53 млн рублей.

"По данному факту СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации)", - добавили в ведомстве.