В праздники из магазинов России из-за нарушений изъяли более 125 тонн икры

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В каждой пятой проинспектированной точке продажи икры ценных пород рыб выявлены нарушения, заявляет Роспотребнадзор.

"По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей. Восемь материалов дел направлено в следственные органы для принятия мер в пределах компетенции", - говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

По данным на 10 января, было проверено около 2,5 тысяч объектов торговой сети.

"В каждом пятом из них выявлены нарушения при реализации икры ценных пород рыб, в том числе без товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, и нарушений требований к маркировке, - отметили в Роспотребнадзоре. - Кроме того, установлено 955 несанкционированных мест торговли данной продукцией".