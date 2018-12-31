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Россия уведомила посольство США о задержании американца за шпионаж

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания", - сказали в ДИП МИД РФ.

Собеседник агентства отметил, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно опубликовать по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили "Интерфаксу", что сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Там отметили, что это произошло 28 декабря, когда американец проводил шпионскую акцию. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Проводятся следственные действия.

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Теги: США, Россия, Пол Уилан

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