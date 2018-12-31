США запросили консульский доступ к задержанному в РФ американцу Уилану

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Посольство США в РФ осведомлено о задержании гражданина страны в Москве по подозрению в шпионаже и рассчитывает получить к нему консульский доступ.

"Мы осведомлены о задержании гражданина США российскими властями. Нас официально уведомили о задержании в МИД", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.

"Российские обязательства по Венской конвенции предполагают предоставление консульского доступа. Мы запросили такой доступ и рассчитываем, что российские власти его предоставят", - подчеркнула она.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана и возбудили против него дело по статье 276 УК РФ.

Ранее в департаменте информации и печати МИД РФ "Интерфаксу" сообщили, что посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

Собеседник агентства отметил, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно опубликовать по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".