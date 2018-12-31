В России появились первые "Заслуженные журналисты" и "Заслуженные работники связи и информации"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом впервые присвоил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ".

В начале текущего года с просьбой учредить такие звания к президенту обратился глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Путин утвердил такие звания в июле, но первый указ о награждении вышел в последний день 2018 года.

Среди представителей СМИ, первыми удостоенных звания "Заслуженный журналист РФ", известные во всей стране люди, в том числе главные редакторы "Московского комсомольца" и "Комсомольской правды" Павел Гусев и Владимир Сунгоркин, первый замгендиректора ИТАР ТАСС Михаил Гусман, ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов, шеф-фотограф московского бюро Associated Press Александр Земляниченко, гендиректор Общественного телевидения Анатолий Лысенко, политический обозреватель Всеволод Овчинников, президент национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, главный редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев и спецкор телеканала "Россия-24" Евгений Поддубный.

Также заслуженным журналистом РФ стал много лет проработавший деканом факультета журналистики МГУ, а ныне президент журфака Ясен Засурский.

Всего первыми "Заслуженными журналистами РФ" стали 15 человек, а звание "Заслуженный работник связи и информации " получили семь россиян.

Указ президента размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.