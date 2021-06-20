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Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Умер тележурналист Анатолий Лысенко
Генеральный директор ОТВ, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко
Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тележурналист, гендиректор Общественного российского телевидения Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.

"Александр Григорьевич умер после продолжительной болезни несколько часов назад", - сказал он.

По его словам, о времени прощания и похорон станет известно позднее.

Первый опыт работы на телевидении Лысенко получил еще в 1950-е. В 1968 году начал работать в Главной редакции программ для молодёжи Центрального телевидения.

С 1987 года Лысенко руководил программой "Взгляд" и был одним из родоначальников современного российского телевидения, в начала 1990-х был первым гендиректором ВГТРК.

Анатолий Лысенко был членом правления Академии российского телевидения.

Анатолий Лысенко ОТР

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