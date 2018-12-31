За временным размещением в Магнитогорске обратились только две семьи

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - За временным размещением в Магнитогорске, где из-за взрыва газа произошло обрушение целого подъезда, на текущий момент обратилось всего две семьи, их разместят в общежитии, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

"Они обеспечены всем необходимым. В школе на полу, как пишут некоторые, ночевать никто не будет", - отметил Дубровский, чьи слова приводит пресс-служба.

Остальные жители дома разместились у родственников и знакомых.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По последним данным, четыре человека погибли. Под завалами, по данным МЧС, может находиться до 40 человек.