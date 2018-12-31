Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске выросло до четырех

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске погибли четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"По состоянию на 13:00 (по местному времени) в доме (подъезде - ИФ) было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье - всего 120 человек. Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семеро детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. Еще 28 человек вышли на связь со штабом", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, остается неизвестной судьба еще 68 человек.

Ранее сообщалось о трех взрослых погибших и четырех госпитализированных.

В Магнитогорске в 6 утра по местному времени обрушился один из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В качестве основной версии причин ЧП рассматривается взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.