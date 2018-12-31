Путин в новогоднем обращении попросил россиян о милосердии и душевной щедрости

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам напомнил им о милосердии и попросил не забывать о тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.

"Сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и пониманием, что вот оно, новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость", - сказал Путин, поздравляя граждан РФ с наступлением Нового года.

Президент напомнил, что душевная щедрость "востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен". "Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия", - сказал Путин.

"Всего несколько секунд отделяет нас от Нового, 2019 года. Давайте пожелаем счастья тем, кто рядом. Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова, поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем детей, раскроем свои сердца навстречу друг другу", - призвал президент.

"Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием", - добавил Путин.

Он пожелал россиянам "радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России - успехов и процветания".

Президент РФ призвал россиян объединиться и действовать в следующем году как одна команда для перемен к лучшему, напомнив, что ждать помощи извне не стоит.

"Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему", - сказал Путин в новогоднем обращении к гражданам России.

Глава государства подчеркнул, что "сделать это можем мы только вместе, помощников у нас никогда не было и не будет". "И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей", - пожелал россиянам президент.

Он добавил, что "в новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи". "И пусть они будут. Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой", - отметил президент РФ.