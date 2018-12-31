Что произошло за день: понедельник, 31 декабря

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Магнитогорске утром в результате взрыва бытового газа целиком обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. По последним данным, обнаружены тела семи погибших, продолжаются поиски более 30 человек. Спасательная операция осложняется риском обрушения конструкций и морозами, по прогнозам, она займет не менее двух суток.

- Президент РФ Владимир Путин экстренно вылетел в Магнитогорск на место трагедии. Он не стал менять записанное до обрушения здания новогоднее обращение к согражданам, в котором попросил россиян проявить милосердие и не забывать о тех, кто нуждается в помощи.

- В Москве раскрыли убийство девушки, пропавшей после того, как она по пути в Тулу подобрала попутчика, найденного через сервис BlaBlaCar. Арестованный за это преступление мужчина уже признался в преступлении, сказав, что пытался ограбить владелицу машины. Он показал, что спрятал тело 29-летней директора ресторана Burger King Ирины Ахматовой в лесу в Серпуховском районе Подмосковья, оно уже найдено.

- У действующего президента США Дональда Трампа на следующих выборах появится соперник. Сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен объявила, что собирается баллотироваться на президентский пост на выборах 2020 года.

- ФСБ по подозрению в шпионаже задержала в Москве гражданина США Пола Уилана. Задержание американца произошло 28 декабря во время "шпионской акции", посольство США уже запросило к нему консульский доступ.

- Во время новогодних праздников в Москве будут бесплатно работать более 80 музеев и выставочных площадок. Помимо бесплатных экспозиций, в столице можно будет бесплатно посмотреть популярные новогодние и семейные фильмы.