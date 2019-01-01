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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4,5 км

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Столб пепла, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке, поднялся на высоту до 4,5 км над уровнем моря, сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю в понедельник.

"Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.

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Теги: Россия, Камчатка, вулкан, пепел
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