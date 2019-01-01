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Опознаны пять погибших при обрушении в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пятеро погибших в результате взрыве газа и обрушения в жилом доме в Магнитогорске опознаны, сообщил представитель оперативного штаба на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Семь погибло, пять опознаны", - сказал он.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. По последним данным, погибли семь человек. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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Теги: Россия, Магнитогорск
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