МЧС сообщило о неизвестной судьбе 37 человек после взрыва газа в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Судьба 37 человек остается неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

"Остается неизвестной судьба 37 человек", - сказал собеседник агентства.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

По данным МЧС, всего из-под завалов в Магнитогорске извлечено семеро погибших. Ранее сообщалось об обнаружении тел пяти погибших.

Накануне глава МЧС Евгений Зиничев сообщил журналистам, что операция по разбору завалов обрушившегося из-за взрыва бытового газа подъезда дома в Магнитогорске продлится не менее двух суток.

Ранее МЧС также распространило список разыскиваемых жильцов дома после обрушения.

В Магнитогорске был введен режим ЧС.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).