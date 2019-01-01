Самолет из Сочи прервал полет из-за дебоша в бизнес-классе

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер прервал полет и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться. А после отказа налить еще устроил дебош", - сказал он.

Попытки бортпроводников успокоить дебошира не увенчались успехом. "Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж", - сообщил источник агентства.

У трапа самолет встречала полиция. После посадки дебошира задержал поднявшийся на борт наряд полицейских.

Самолет продолжил полет в Москву.