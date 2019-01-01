Дебоширом в самолете рейсом Сочи - Москва оказался хоккеист

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Дебош в бизнес-классе лайнера Сочи - Москва устроил хоккеист, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта Воронежа.

"Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом", - сказал он.

Во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски. "Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что из-за дебоша полет лайнера пришлось экстренно прервать и совершить посадку в Воронеже.