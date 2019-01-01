Нетрезвый подросток ранил полицейского осколком бутылки в Туле

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - 17-летний юноша напал на полицейского в новогоднюю ночь в Туле, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Молодой человек был пьян и агрессивен. К нему подошел полицейский, чтобы привлечь к административной ответственности за нарушение порядка. "Подозреваемый ударил сотрудника полиции осколком разбитой бутылки по кисти правой руки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подростка задержали. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).