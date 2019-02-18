Школьник на спор ударил полицейского в центре Москвы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Подросток ударил полицейского в центре Москвы, на него составлен протокол об административном нарушении, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичной полиции.

"16 февраля в 15.00 на улице Охотный ряд несовершеннолетний 2001 года рождения нанес удар находившемуся на службе в форменной одежде сотруднику полиции, он был задержан",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на подростка составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство), также материалы направлены в следственные органы.

"Старший сержант полиции обращался в медицинское учреждение, после оказания ему помощи отпущен",- добавил собеседник агентства.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что школьник ударил полицейского после того, как проиграл спор нескольким своим друзьям. Он добавил, что все подростки учатся в одной школе.

Правоохранительные органы проверят их родителей по факту неисполнения ими своих обязанностей, отметил собеседник агентства.