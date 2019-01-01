Траур по погибшим в Магнитогорске начался 2 января в Челябинской области

Челябинск. 1 января. INTERFAX.RU - Траур по погибшим при обрушении части дома в Магнитогорске начался в среду в Челябинской области (22:00 мск), передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

На административных зданиях приспустили государственные флаги России, рекомендовано отменить развлекательные программы на местном телевидении, а также развлекательные мероприятия.

Рядом с домом, под обломками которого, вероятно, еще остаются люди, горожане создали стихийный мемориал из свечей, цветов и игрушек.

Также народный мемориал образовался в Москве возле постоянного представительства Челябинской области на Славянской площади.

"К нашему представительству в Москве в память о погибших магнитгорцах люди приносят цветы, их уже довольно много", - сказал агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Федечкин.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данным МЧС, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 15 человек, из них 9 человек погибли (детей нет), 6 - спасены (в том числе 2 ребёнка), остается неизвестной судьба 32 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).