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Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Как рассказал губернатор Челябинской области, 11-месячного ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
Фото: пресс-служба МЧС России/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Спасатели, осуществляющие разбор завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске, обнаружили живым младенца, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"11-месячный ребенок найден живым под завалами", - сказал Дубровский, слова которого приводят в его пресс-службе.

По словам губернатора, в настоящее время готовится реанимация ребенка. "Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", - добавил он.

Таким образом, число пострадавших в Магнитогорске достигло шести.

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В настоящее время врачи скорой помощи осматривают грудного ребенка. "Ребенок извлечен живым. Передан медикам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Младенца нашли спасатели центра операций особого риска "Лидер". "Спасатели раздвинули плиты и услышали писк, похожий на плач ребенка. Затем ребенка аккуратно достали и передали медикам", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что ребенок - девочка возрастом до одного года. "Она направлена в лечебное учреждение, диагноз неизвестен", - добавили в МЧС.

Спасенного ребенка доставят в больницу на реанимобиле, сообщает в свою очередь пресс-служба Минздрава России. "Ребенка, извлеченного из-под завалов, прямо сейчас везут на реанимобиле в больницу", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В Минздраве не привели подробностей состояния младенца, однако отметили, что "надеются на лучшее".

Трагедия в Магнитогорске

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Здание было построено в 1973 году.

По последним данным, количество жертв трагедии в Магнитогорске составило восемь человек, детей среди них нет. Спасатели извлекли из-под завалов семь тел. Остается неизвестной судьба нескольких десятков человек.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

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Теги: Челябинская область, Магнитогорск

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