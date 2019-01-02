Смоленская ГРЭС частично перешла на уголь из-за утечки на газопроводе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные работы идут на подземном газопроводе-отводе диаметром 500 мм в Духовщинском районе Смоленской области, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

По данным министерства, в 0:48 поврежденный участок газопровода-отвода от магистрального газопровода "Торжок - Минск - Иванцевичи" отключен, начата выработка остаточного объема газа.

В связи с этим в 5:25 энергоблок № 2 на Смоленской ГРЭС переведен на сжигание угля.

Отмечается, что газоснабжение 2 тыс. 949 абонентов и трех коммунально-бытовых предприятий (крупными потребителями не являются) осуществляется за счет остаточного давления в сетях газораспределения.