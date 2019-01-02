Вступили в силу налоговые льготы для предприятий, оплачивающих сотрудникам отдых в РФ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые позволяют предприятиям относить к расходам на оплату труда (учитываемым при исчислении налога на прибыль) затраты на оплату отдыха сотрудников на территории РФ, вступили в силу с 1 января.

Закон был принят Госдумой в апреле 2018 года.

Размер расходов, понесенных на оплату услуг по организации внутрироссийского туризма, ограничивается суммой в 50 тыс. рублей в год. При этом в расходы на оплату труда включены не только затраты работодателя на отдых сотрудника, но и затраты на отдых его супруга или супруги, родителей, детей до 18 лет и детей до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения. К затратам отнесены билеты (туда и обратно), оплата гостиницы, экскурсионные услуги.

Расходы, понесенные на оплату услуг по организации туризма, в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медицинских услуг не должны превышать 6% от расходов на оплату труда.