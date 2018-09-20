В России

Трехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на май

Предложение Минтруда должно утвердить российское правительство

Трехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на май
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переноса выходных и праздников в 2019 году. Как сообщает пресс-служба Минтруда, совпадающие с праздничными днями выходные 5 и 6 января предложили перенести на 2 и 3 мая.

"Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая", — указано в сообщении ведомства.

Таким образом, правительству предложили утвердить следующие даты праздничных выходных для россиян: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 2 по 4 ноября.

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