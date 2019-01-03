Посол США в РФ посетил задержанного Пола Уилана в тюрьме "Лефортово"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Джон Хантсман посетил задержанного по подозрению в шпионаже гражданина страны Пола Уилана в следственном изоляторе "Лефортово" и предложил ему помощь посольства, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь американской дипмиссии в РФ Андреа Калан.

"Посол Хантсман посетил сегодня господина Пола Уилана в следственном изоляторе "Лефортово", - сказала А.Калан.

Она отметила, что "посол Хантсман выразил поддержку господину Уилану и предложил помощь посольства. Затем он "поговорил по телефону с семьей господина Уилана".

Ранее сообщалось со ссылкой на МИД РФ, что российская сторона предоставила консульский доступ к задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану днем в среду.

Американские СМИ со ссылкой на заявление Госдепартамента США сообщили, что американский посол в России Дж.Хантсман в среду навестил П.Уилана в Москве.

"Посол Хантсман выразил поддержку П.Уилану и предложил помощь посольства", - говорится в заявлении представителя Госдепа.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.