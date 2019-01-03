В России

Посол США в РФ посетил задержанного Пола Уилана в тюрьме "Лефортово"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Джон Хантсман посетил задержанного по подозрению в шпионаже гражданина страны Пола Уилана в следственном изоляторе "Лефортово" и предложил ему помощь посольства, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь американской дипмиссии в РФ Андреа Калан.

"Посол Хантсман посетил сегодня господина Пола Уилана в следственном изоляторе "Лефортово", - сказала А.Калан.

Она отметила, что "посол Хантсман выразил поддержку господину Уилану и предложил помощь посольства. Затем он "поговорил по телефону с семьей господина Уилана".

Ранее сообщалось со ссылкой на МИД РФ, что российская сторона предоставила консульский доступ к задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану днем в среду.

Американские СМИ со ссылкой на заявление Госдепартамента США сообщили, что американский посол в России Дж.Хантсман в среду навестил П.Уилана в Москве.

"Посол Хантсман выразил поддержку П.Уилану и предложил помощь посольства", - говорится в заявлении представителя Госдепа.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, США, посол
В России
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 телИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 тел
Опознаны останки 21 человекаПодробнее
 Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человекЧисло жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек
Из-под завалов извлекли еще два телаПодробнее
 Жизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасности
Сейчас главная задача врачей - предотвратить гангрену пальцев и стопы 11-месячного ребенкаПодробнее
 Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в МагнитогорскеТела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске
Судьба двух с половиной десятков человек по-прежнему неизвестнаПодробнее
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человекИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человек
Среди погибших - один ребенокПодробнее
 На развалинах дома в Магнитогорске не нашли следов взрывчаткиНа развалинах дома в Магнитогорске не нашли следов взрывчатки
Основная версия следствия - взрыв бытового газаПодробнее
 В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого домаВ Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома
По предварительной информации, сказали в МЧС, это женщинаПодробнее
 Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего постаГлавред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста
"Я давно ищу главного редактора", - сказала Евгения Альбац в эфире "Эха Москвы"Подробнее
 Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в МагнитогорскеТело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
По данным спасателей, это женщинаПодробнее
 Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенцаПод завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
Как рассказал губернатор Челябинской области, 11-месячного ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 27 телВ РоссииЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЭкономикаГод, который ожесточил ЦентробанкМоскваПо факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверкуВ миреЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомВ РоссииВ Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в Магнитогорске

Из-под завалов в Магнитогорске извлечено тело 33-го погибшего, это мужчина

Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись на юге Москвы, пять человек пострадали

Посол США в РФ посетил задержанного Пола Уилана в тюрьме "Лефортово"

Певец Крис Кельми скончался в Подмосковье 1 января

Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31 - МЧС

Минобороны подтвердило вывод около 400 курдских ополченцев из района Манбидж в Сирии

Гуляния на Тверской улице в центре Москвы завершились

Тело четвертого ребенка извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске

Одна из пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске выписана из больницы

Аэропорт "Храброво" в Калининграде закрыт из-за штормового ветра

Что произошло за день: среда, 2 января

Новые данные о трагедии в Магнитогорске, проверка по факту ЧП в Парке Горького и последнее новогоднее обращение императора Акихито Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');