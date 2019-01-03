Задержанному в Москве американцу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в шпионаже гражданину США Полу Уилану, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Обвинение предъявлено. Уилан его не признает", - сказал собеседник агентства.

Позднее адвокат Владимир Жеребенков сообщил "Интерфаксу", что мера пресечения для Уилана обжалована. "Сегодня я направил почтой апелляционную жалобу, в которой прошу Мосгорсуд отменить решение об аресте Уилана и избрать ему иную меру пресечения - в виде залога", - сказал адвокат. Он отметил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда.

По словам Жеребенкова, Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.

Вместе с тем, адвокат отказался от комментариев относительно обвинения своего подзащитного, сославшись на данную им следователю подписку о неразглашении данных следствия.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве в конце декабря по подозрению в шпионаже.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.