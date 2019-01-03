Специалисты в Приморье отловили конфликтного тигра, приходившего на пограничную заставу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Специалисты в Приморье изъяли из дикой природы амурского тигра, который утащил служебных собак на погранзаставе, территория которой входит в состав национального парка "Земля леопарда".

Пресс-служба нацпарка в четверг сообщает, что в среду вечером тигр снова пришел на заставу. В хищника выстрелили шприцом с усыпляющим веществом, а затем перевезли в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

"В ближайшее время хищник пройдет тщательное ветеринарное обследование. Причиной неадекватного поведения могло стать ранение, заболевание, либо престарелый возраст зверя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поведение животного представляло угрозу для человека, поэтому было решено отловить тигра. Соответствующее разрешение выдал Росприроднадзор.

Как сообщалось, в конце декабря амурский тигр проник в питомник служебных животных, откуда утащил двух собак. Уже 31 декабря, тигр появился на заставе снова. Не опасаясь пограничников, хищник ходил по участку. Отпугнуть зверя холостыми выстрелами не удалось.