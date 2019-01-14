Центр реабилитации объявил сбор денег на выкуп львицы у экс-участника "Дома-2"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Петербургский реабилитационный центр для диких животных "Велес" объявил в понедельник сбор средств на выкуп львицы Симоны у бывшего участника реалити-шоу "Дом-2", который решил расстаться с животным.

"Владелец львицы Симоны не хочет продавать львицу в цирк и даже без нашего вмешательства знает, что такое "Тайган" (львиный сафари-парк в Крыму - ИФ). Нормальные зоопарки их не берут (неизвестна генетика). Остаются частные подворья, Кавказ (юга), частные коммерческие зверинцы и центр "Велес", - говорится в сообщении центра "Вконтакте".

Стоимость львицы составляет 70 тысяч рублей. После выкупа в центре "Велес" готовы подружить её с уже проживающей здесь львицей Эльзой.

По информации СМИ, владельцем Симоны является бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Александр Васюкович. Ранее петербуржцы заметили его на прогулке с экзотическим животным по заснеженным улицам.